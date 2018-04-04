تعليم حائل: تنفي تعليق الدراسة غدًا

علي العنزي(صدى):

نفت الإدارة التعليمية في حائل، ما تم تداوله عن تعليق الدراسة يوم غدٍ بالمنطقة حتى هذه اللحظة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك على مناطق القصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولفتت الهيئة، إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.