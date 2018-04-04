ذكاء زوجة يكشف سر الزوجة الثانية لزوجها
نجحت سيدة كويتية من كشف سر تردد زوجها للمغرب بطريقة ذكية لم تخطر له على بال.
وتعود التفاصيل وفق مصادر محلية إلى أن المواطنة الكويتية أعدت احتفالا بعودة زوجها في إحدى مطاعم العاصمة؛ وبعدها سألته عن قلما كان يضعه في جيبه لم تشاهده من قبل نقش عليه باللغة الإنجليزية أسم ” ناصر وريهام ” .
وأضافت المصادر، بأن الزوج حاول المراوغة في الإجابة ولكن مدعيا بأنه اقتناه من المطار؛ لتأتي المفاجأة من المواطنة الكويتية والاسم المنقوش على القلم.
ووجد الشاب نفسه مغرمًا على ” فرط المسبحة ” ، والاعتراف بحقيقة الزوجة السرية التي أهدته القلم دون أن تبلغه عن نقش أسمائهما عليه.
مغابش[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 49 دقيقة
ههههه
المغربية نكبتك شكلها قرفت منك
ابوطيف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 36 دقيقة
شو ها الدهاء ما شاء الله
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
إن كيدهن عظيم
خلود[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 33 دقيقة
أبي أجرب طريقتها هادي ههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8224 ] نشر منذ 30 دقيقة
صادووووهه☺😁
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 30 دقيقة
وجعت بشر فعلك يا حلو ههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16511 ] نشر منذ 21 دقيقة
😅👌