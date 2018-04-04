ذكاء زوجة يكشف سر الزوجة الثانية لزوجها

خالد الظفيري(صدى):

نجحت سيدة كويتية من كشف سر تردد زوجها للمغرب بطريقة ذكية لم تخطر له على بال.

وتعود التفاصيل وفق مصادر محلية إلى أن المواطنة الكويتية أعدت احتفالا بعودة زوجها في إحدى مطاعم العاصمة؛ وبعدها سألته عن قلما كان يضعه في جيبه لم تشاهده من قبل نقش عليه باللغة الإنجليزية أسم ” ناصر وريهام ” .

وأضافت المصادر، بأن الزوج حاول المراوغة في الإجابة ولكن مدعيا بأنه اقتناه من المطار؛ لتأتي المفاجأة من المواطنة الكويتية والاسم المنقوش على القلم.

ووجد الشاب نفسه مغرمًا على ” فرط المسبحة ” ، والاعتراف بحقيقة الزوجة السرية التي أهدته القلم دون أن تبلغه عن نقش أسمائهما عليه.