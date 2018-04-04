وظيفة نسائية شاغرة في شركة عِلم بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها وظيفة إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “ مسؤول الدعم وخدمات العملاء ” ؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2018م.

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