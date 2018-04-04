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المجلس الصحي السعودي يعلن وظائف شاغرة في الرياض

المجلس الصحي السعودي يعلن وظائف شاغرة في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح المجلس الصحي السعودي بالرياض ، مجموعة من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر المجلس في الرياض .

وأشار المجلس ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– أخصائي ميزانية: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، إدارة مالية).

– مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، إدارة مالية)، أو شهادة الدبلوم العالي في المراجعة الداخلية.

– محرر صحفي: درجة البكالوريوس في تخصصات (إعلام، صحافة).

– موظف استقبال: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مصمم إنفوجرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات (تصميم جرافيك ووسائط رقمية، برامج المونتاج).

– منسق لجان: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة عامة، إدارة أعمال).

ولفت المجلس ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من الأول من أبريل ويستمر حتى 12 إبريل الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يُرجى الدخول (هنا) .


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