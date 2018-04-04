بالصور.. طفلة إماراتية تدعو شرطة أبو ظبي على الغداء

ابوظبي(صدى):

دعت طفلة إماراتية ” ليلى الحوسني ” البالغة من العمر 7 سنوات، شرطة أبو ظبي لتناول الغداء معها في بيتها.

وأقام مركز القيادة والتحكم ” غرفة العمليات ” مأدبة الغداء في استراحة الضباط ضمن برنامج ” أصدقاء الشرطة ” ، بهدف توعية الأطفال بضرورة الاتصال بالرقم المخصص للطوارئ ” 999 ” للإبلاغ عن الحالات الطارئة وطلب النجدة.

وتضمّن البرنامج زيارة ” غرفة العمليات ” للتعرف على مهامها، حيث التقى مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية ناصر المسكري الطلبة المشاركين، للتعرف على مهام المركز.