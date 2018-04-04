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بالصور.. طفلة إماراتية تدعو شرطة أبو ظبي على الغداء

بالصور.. طفلة إماراتية تدعو شرطة أبو ظبي على الغداء
ابوظبي(صدى):

دعت طفلة إماراتية ” ليلى الحوسني ” البالغة من العمر 7 سنوات، شرطة أبو ظبي لتناول الغداء معها في بيتها.

وأقام مركز القيادة والتحكم ” غرفة العمليات ” مأدبة الغداء في استراحة الضباط ضمن برنامج ” أصدقاء الشرطة ” ، بهدف توعية الأطفال بضرورة الاتصال بالرقم المخصص للطوارئ ” 999 ” للإبلاغ عن الحالات الطارئة وطلب النجدة.

وتضمّن البرنامج زيارة ” غرفة العمليات ” للتعرف على مهامها، حيث التقى مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية ناصر المسكري الطلبة المشاركين، للتعرف على مهام المركز.


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