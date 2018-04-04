التعليق الأول لطارق الكيال بعد فوز الأهلي آسيويًا

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الأهلي ، طارق الكيال ، إن إدارة الراقي تعمل على إخراج اللاعبين من حالة التوتر قبل يوم 7 أبريل المقبل ، استعدادًا للقاء الهلال في مباراة دوري المحترفين الحاسمة .

وأشار ” الكيال ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” الخيمة ” ، أن كثرة الجمهور ليست هي الدليل على نجاح الفريق ، قائلًا ” الجمهور لايفيد بدون لاعبين ” .

وأعرب عن سعادته بدعم رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستمر إلى الفريق واللاعبين ، خاصةً بعدما قدم اليوم مكافأة مالية لكل لاعب نظير فوزهم الآسيوي على تراكتور الإيراني .