” التأهيل والإحلال ” يعلن 4 وظائف شاغرة في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كل من “ شركة محجوب- الشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء ” بمحافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مسؤول مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

وأشار البرنامج إلى أنّ “التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 11 إبريل 2018م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول (هنا) .