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  3. متى كانت أول مشاركة للأخضر في تصفيات كأس العالم

متى كانت أول مشاركة للأخضر في تصفيات كأس العالم




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