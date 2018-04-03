بالصور.. يالبيه على جو حائل

علي العنزي(صدى):

تشهد منطقة حائل أجواء ربيعية رائعة ‏لبيه دفعت بالمواطنين إلى الخروج إلى المناطق البرية من أجل الاستمتاع باللجوء والمناظر الخلابة .

وكانت هيئة الأرصاد ‏قد اصدرت تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقتي ‎حائل و ‎القصيم بمشيئة الله تبدأ اليوم الساعة: 13:00 ظهراً وتنتهي الساعة: 01:00 الأربعاء.