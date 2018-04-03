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بالصور.. يالبيه على جو حائل

بالصور.. يالبيه على جو حائل
علي العنزي(صدى):

تشهد منطقة حائل أجواء ربيعية رائعة ‏لبيه دفعت بالمواطنين إلى الخروج إلى المناطق البرية من أجل الاستمتاع باللجوء والمناظر الخلابة .

وكانت هيئة الأرصاد ‏قد اصدرت تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقتي ‎حائل و ‎القصيم بمشيئة الله تبدأ اليوم الساعة: 13:00 ظهراً وتنتهي الساعة: 01:00 الأربعاء.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله على ها الحلا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة

أبي اروح
ياريت بقدر الله على ها الجمال

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة

سبحان الله في عظمة خلقه

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