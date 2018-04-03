بالصور.. يالبيه على جو حائل
تشهد منطقة حائل أجواء ربيعية رائعة لبيه دفعت بالمواطنين إلى الخروج إلى المناطق البرية من أجل الاستمتاع باللجوء والمناظر الخلابة .
وكانت هيئة الأرصاد قد اصدرت تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقتي حائل و القصيم بمشيئة الله تبدأ اليوم الساعة: 13:00 ظهراً وتنتهي الساعة: 01:00 الأربعاء.
ابو طيف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله على ها الحلا
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
سبحان الله
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 26 دقيقة
أبي اروح
ياريت بقدر الله على ها الجمال
نهى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 25 دقيقة
سبحان الله في عظمة خلقه