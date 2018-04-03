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بالصور.. شاب يقدم خدمات سباكة مجانية للأسر الفقيرة بنجران

بالصور.. شاب يقدم خدمات سباكة مجانية للأسر الفقيرة بنجران
راشد آل شريه(صدى):

أقدم الشاب يوسف آل زايف ، على التطوع في مدينة نجران ، بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة ، عبر تقديم خدمات السباكة المجانية ، وإجراء الإصلاحات المتعلقة بتمديدات المياه والمواسير .

وأشار الشاب ” آل زايف ” إلى أنه يتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في توريد أدوات السباكة ، حيث تكفلت بتوفير المواد التي يحتاجها في صيانة منازل الفقراء والمحتاجين دون مقابل مادي .

ولفت الشاب المتطوع ، إلى أنه ليس بحاجة إلا لسيارة نقل خاصة بأعمال الصيانة ، ليتمكن من استكمال مشروعه الخيري الذي استفادت منه عدة أسر من ذوي الدخل المحدود .

 


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