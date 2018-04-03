بالصور.. شاب يقدم خدمات سباكة مجانية للأسر الفقيرة بنجران

راشد آل شريه(صدى):

أقدم الشاب يوسف آل زايف ، على التطوع في مدينة نجران ، بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة ، عبر تقديم خدمات السباكة المجانية ، وإجراء الإصلاحات المتعلقة بتمديدات المياه والمواسير .

وأشار الشاب ” آل زايف ” إلى أنه يتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في توريد أدوات السباكة ، حيث تكفلت بتوفير المواد التي يحتاجها في صيانة منازل الفقراء والمحتاجين دون مقابل مادي .

ولفت الشاب المتطوع ، إلى أنه ليس بحاجة إلا لسيارة نقل خاصة بأعمال الصيانة ، ليتمكن من استكمال مشروعه الخيري الذي استفادت منه عدة أسر من ذوي الدخل المحدود .