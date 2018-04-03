بالصور.. إتلاف أطنان من اللحوم والأسماك والدواجن الفاسدة في مكة

نايف السالم(صدى):

شنت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وشعبة الضبط الإداري، حملة على سوق النكاسة العشوائي والذي يشهد تجمعات للباعة الجائلين المخالفين وعرض المواد الغذائية في الطرقات والساحات بطرق عشوائية تهدد الصحة العامة.

وجاءت الحملة ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة حالياً في العديد من أحياء مكة المكرمة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف أكثر من خمسة أطنان من اللحوم المنوعة، شملت 1000 كيلو من السمك المجمد مجهول المصدر، و 2600 كيلو لحوم معاد تجميدها ومجهولة المصدر في بيئة غير صحية، و1700 كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر.