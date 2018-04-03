نشر : منذ 2 ساعتين 886 2 منوعات بالفيديو.. سائق متهور يحضر القهوة أثناء القيادة اميرة خالد(صدى): وثق مقطع فيديو قيام قائد سيارة بتحضير القهوة داخل سيارته على أحد الطرق السريعة. وظهر قائد السيارة وبكل ثقة يقوم بطحن حبات البن بيده بينما يقود بيده الأخرى مركبته غير مبالي بتعليمات المرور. الوسوم:التهور, القهوة, القيادة
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2427 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه الصدمه في رصد المخالفه وشو تصنيفه جوال ويلا ربط حزام😅
معلمة[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله عليك رجاااال
مو مشكلة تلعب بحياتك بس الناس اللي ماسكه خط وش ذنبهم باستهبالك