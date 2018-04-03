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بالفيديو.. رونالدو يمنح ريال مدريد هدف التقدم أمام يوفنتوس

بالفيديو.. رونالدو يمنح ريال مدريد هدف التقدم أمام يوفنتوس
نواف السالم(صدى):

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، التسجيل لفريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب ” يوفنتوس آرينا ” ، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل صاروخ ماديرا، هدف تقدم الملكي، في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة رائعة من إيسكو، ليضع رونالدو الكرة داخل شباك السيدة العجوز.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين

كريستيانو الافضل

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة

لن تتكرر ياكريستيانو

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