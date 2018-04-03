بالفيديو.. رونالدو يمنح ريال مدريد هدف التقدم أمام يوفنتوس
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، التسجيل لفريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب ” يوفنتوس آرينا ” ، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل صاروخ ماديرا، هدف تقدم الملكي، في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة رائعة من إيسكو، ليضع رونالدو الكرة داخل شباك السيدة العجوز.
ماجد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
كريستيانو الافضل
طلال[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة
لن تتكرر ياكريستيانو