الاتحاد المغربي يتهم ” الفيفا ” بخداعه
أقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع ، على تقديم خطاب لرئيس الاتحاد الدولي ” الفيفا ” ، جياني إنفانتينو ، اعتراضًا على التعديلات الأخيرة على عملية تقييم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2026 الذي تقدمت الدولة إليه .
ووفقًا لوسائل إعلامية مغربية ، فإن الخطاب كان قد أرسل يوم 25 مارس الماضي ، حيث أعرب ” لقجع ” في محتواه عن قلقه من السلطة التي منحها ” الفيفا ” إلى اللجنة الفنية المسؤولة عن تقييم البلدان المترشحة لهذا الحدث العالمي .
ويتنافس المغرب في الملف ، مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ، وذلك قبل التصويت النهائي لاختيار أحدهم .
وأشار رئيس الاتحاد المغربي ، إلى أن ” الفيفا ” لم تبلغ المغرب بتفاصيل نظام منح النقاط الذي اتبعته اللجنة حتى يوم 14 مارس الماضي ، أي قبل يوم واحد من انتهاء مهلة التقدم بملفات الترشح ، حيث أن هذا النظام الجديد يحتوي على معايير لم تكن موجودة في التعليمات الأولية التي أرسلها الاتحاد الدولي إلى المغرب ، لذلك لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الملف .
ونوه ” لقجع ” إلى أن ” الفيفا ” غيرت متطلباتها المبدئية ، فيما يتعلق بسعة الفنادق المطلوبة في المدن التي تستضيف البطولة وعدد المسافرين سنويًا في مطاراتها ، مستنكرًا عدم إعلانها حتى الآن عن معايير تقييم الملاعب التي تستضيف المونديال .
واختتم رئيس الاتحاد المغربي خطابه ، موضحًا انه من أجل الحصول على نقطتين في النظام الجديد يجب أن يكون تعداد السكان في المدن المستضيفة أقل من 250 ألف نسمة ، وهو ما لاتستوفيه العديد من المدن المغربية التي تضمنها ملف الترشح .
abdul[ عدد التعليقات: 1032 ] نشر منذ 1 ساعة
ان صرف مئات الملايين لبناء استاد ومرافق وفنادق من اجل اقامة مونديال لاسابيع معدودة سواء في الدوحة ٢٠٢٢ أو منافسة المغرب مع دول شمال امركا العظمي مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لمونديال ٢٠٢٦ ماهو الا عبث صبياني وهدر اموال ومقدرات الشعبين المسلمين في كل من قطر والمغرب. والمبذرون اخوان الشياطين. نصيحتي لحكام المغرب الانسحاب من هذا التفكير الذي لا قِبل لهم به والذي سيكلفهم اكثر من ملياري دولار، وصرفها في امور تعود بالنفع للشعب في الصحة والتعليم وتأمين الغذاء والدواء لشعوبهم في الارياف وخارج المدن الكبيرة. الم يأخذوا درسا من ٧٠٠ مليون دولار صرفوها في القرن الماضي لبناء مسجد الحسن الثاني – الملقب بأمير المؤمنين، وخليفة الله في الارض – الذي يسع لاكثر من ٢٠ الف مصلٍّي ولا يحضرها سوي عشرات من المؤمنين؟ كفانا رياء وبزخ من مسؤولين لا يهمهم صرف اموال الامة في اللهو واللعب والشعب في امس الحاجة الي تلك الاموال. الآ هل بلّغت؟ اللهم فاشهد.