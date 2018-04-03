الاتحاد المغربي يتهم ” الفيفا ” بخداعه

ماجد محمد(صدى):

أقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع ، على تقديم خطاب لرئيس الاتحاد الدولي ” الفيفا ” ، جياني إنفانتينو ، اعتراضًا على التعديلات الأخيرة على عملية تقييم ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2026 الذي تقدمت الدولة إليه .

ووفقًا لوسائل إعلامية مغربية ، فإن الخطاب كان قد أرسل يوم 25 مارس الماضي ، حيث أعرب ” لقجع ” في محتواه عن قلقه من السلطة التي منحها ” الفيفا ” إلى اللجنة الفنية المسؤولة عن تقييم البلدان المترشحة لهذا الحدث العالمي .

ويتنافس المغرب في الملف ، مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ، وذلك قبل التصويت النهائي لاختيار أحدهم .

وأشار رئيس الاتحاد المغربي ، إلى أن ” الفيفا ” لم تبلغ المغرب بتفاصيل نظام منح النقاط الذي اتبعته اللجنة حتى يوم 14 مارس الماضي ، أي قبل يوم واحد من انتهاء مهلة التقدم بملفات الترشح ، حيث أن هذا النظام الجديد يحتوي على معايير لم تكن موجودة في التعليمات الأولية التي أرسلها الاتحاد الدولي إلى المغرب ، لذلك لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الملف .

ونوه ” لقجع ” إلى أن ” الفيفا ” غيرت متطلباتها المبدئية ، فيما يتعلق بسعة الفنادق المطلوبة في المدن التي تستضيف البطولة وعدد المسافرين سنويًا في مطاراتها ، مستنكرًا عدم إعلانها حتى الآن عن معايير تقييم الملاعب التي تستضيف المونديال .

واختتم رئيس الاتحاد المغربي خطابه ، موضحًا انه من أجل الحصول على نقطتين في النظام الجديد يجب أن يكون تعداد السكان في المدن المستضيفة أقل من 250 ألف نسمة ، وهو ما لاتستوفيه العديد من المدن المغربية التي تضمنها ملف الترشح .