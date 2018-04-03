بالفيديو.. التجارة ترصد مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهريًا
قال فيصل العبدالكريم، عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، إن وزارة التجارة أثناء حملة مداهمات على محلات قطع غيار السيارات، رصدت مكاسب مقيم تصل لـ 700 ألف ريال شهريًا.
وأوضح ” العبدالكريم ” في لقاء ببرنامج ” تم ” المذاع على القناة السعودية الأولى، أن المقيم والمواطن الذي يتستر عليه تدخل في حساباتهم مبالغ ضخمة جداً.
وتابع: ” أن مشكلة سعودة هذا القطاع هي ارتفاع كلفة عمل الشباب السعودي؛ وبالتالي يجب على وزارة العمل حلها قبل اتخاذ قرار السعودة ” .
الحربي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليهم وع وزارة التجاره
مخلين الاجانب ع كيفهم يتحكم بالسوق
والشعب مالقى عشاء بزرانه
قسم شي يقهر ينرفز وش اقول بس
700 الف شهري اخخخخ بس
قسم بالله لو رايحه لواحد سعودي كان يرتاح ضميري بس الاجنبي قاعد يطعن فيك كسعودي وياكل من خير هذا البلد حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بسسسسسسسس
abdul[ عدد التعليقات: 1032 ] نشر منذ 1 ساعة
مستثمر وربح. رزق ساقه الله اليه.
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
إم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله
…صحيح الرازق فى السما والحاسد فى الأرض..
وعجبى
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله الا خيرنا لغيرنا..
لوتشتغل عند سعودي طفشك وضايقك الين تروح..
المر[ عدد التعليقات: 985 ] نشر منذ 40 دقيقة
كثير بالطريقه اكثر التجاره تستر لان الوافد يبغي الشغل لنفسه مايبغي بالراتب يجي حفيان ويرجع مليان
متقاعد[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 18 دقيقة
وافد يدخل لحسابه كل ثلاث أو أربع ايام بحدود 280 ألف ريال
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 17 دقيقة
دعاية لسعودة وظائف ابو ألفين ريال وثلاثة اهذا غير الشباب لو فكر يفتح محل صغير مايسوا لعنتو والدية ضرائب وشروط ورسوم كأنكم شراكه في دكانه
خل عنكم الخرط بس
سوسو[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب رزقه تعبه وشقاه ربي رزقه