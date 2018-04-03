بالفيديو.. التجارة ترصد مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهريًا

نايف السالم(صدى):

قال فيصل العبدالكريم، عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، إن وزارة التجارة أثناء حملة مداهمات على محلات قطع غيار السيارات، رصدت مكاسب مقيم تصل لـ 700 ألف ريال شهريًا.

وأوضح ” العبدالكريم ” في لقاء ببرنامج ” تم ” المذاع على القناة السعودية الأولى، أن المقيم والمواطن الذي يتستر عليه تدخل في حساباتهم مبالغ ضخمة جداً.

وتابع: ” أن مشكلة سعودة هذا القطاع هي ارتفاع كلفة عمل الشباب السعودي؛ وبالتالي يجب على وزارة العمل حلها قبل اتخاذ قرار السعودة ” .