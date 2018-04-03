بالصور.. أمير الشرقية يستقبل بمكتبه مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٧ / ١٤٣٩ هـ بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين سعادة اللواء منصور بن عبدالله الشدي ، واطلع سموه على التقرير السنوي لإنجازات فرع الادارة بالمنطقة الشرقية مشيداً سموه بما يقوم به فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة ودوره في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها، مؤكداً سموه بان الادارة العامة للمجاهدين محل اهتمام ولاة الامر يحفظهم الله، لما لها من أهمية بالمساهمة في المحافظة على أمن ومقدرات الوطن ، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة لها.

وقدم اللواء الشدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال والتوجيهات التي تخدم الإدارة العامة ، مبيناً بأن ما تشهده الادارة العامة للمجاهدين من دعم واهتمام لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وتوفير كافة المتطلبات للإدارة التي تمكنها بإذن الله بتأدية مهامها على الوجه المطلوب ، وكذلك ما تشهده من تطور في جميع المجالات الميدانية كاستحداث وإعادة تأهيل المراكز والمواقع بجميع القطاعات التابعة للفروع وكذاك الادارية من رفع مستوى استخدام التقنية الحديثة كتدشين التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية التي تخدم منسوبي ومراجعي الادارة العامة وفروعها.

واختتم الزيارة بتقديم مديرعام الادارة العامة للمجاهدين هدية تذكارية لسموه الكريم بمناسبة اطلاق الشعار والهوية الجديدة للإدارة العامة للمجاهدين.

حضر اللقاء مدير عام فرع الادارة العامة بالمنطقة الشرقية الاستاذ صالح بن مبخوت الكربي ونائبة نايف بن فهد القوس ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالإدارة العامة ماجد بن محمد العوين وإبراهيم ال تويم مدير مراسم الادارة العامة بالرياض .