بالفيديو.. مغنية شهيرة تهاجم سيدة اعتدت على طفلتها

واشنطن(صدى):

تسببت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي والمغنية ” بلاك تشينا ” ، في إثارة فزع سيدة عقب مهاجمتها لمحاولتها الاعتداء على طفلتها .

حيث وقع الشجار بمنتزه ترفيهى كانت ” بلاك تشينا ” تتنزه به بصحبة ابنتها وظهرت في مقطع فيديو وهي تجذب سيارة وردية وحاولت إلقائها على امرأة أخرى، عندما بدأت الأخيرة بإظهار إعجابها بابنتها ” دريم ” وحاولت لمسها.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية ، أن شهود على الواقعة أكدوا أن نجمة تليفزيون الواقع كانت تحاول حماية ابنتها، حيث كانت بصحبة صديقها مغنى الراب ” ألميتى جاي ” .