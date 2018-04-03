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بالفيديو.. مغنية شهيرة تهاجم سيدة اعتدت على طفلتها

بالفيديو.. مغنية شهيرة تهاجم سيدة اعتدت على طفلتها
واشنطن(صدى):

تسببت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي والمغنية ” بلاك تشينا ” ، في إثارة فزع سيدة عقب مهاجمتها لمحاولتها الاعتداء على طفلتها .

حيث وقع الشجار بمنتزه ترفيهى كانت ” بلاك تشينا ” تتنزه به بصحبة ابنتها وظهرت في مقطع فيديو وهي تجذب سيارة وردية وحاولت إلقائها على امرأة أخرى، عندما بدأت الأخيرة بإظهار إعجابها بابنتها ” دريم ” وحاولت لمسها.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية ، أن شهود على الواقعة أكدوا أن نجمة تليفزيون الواقع كانت تحاول حماية ابنتها، حيث كانت بصحبة صديقها مغنى الراب ” ألميتى جاي ” .

 


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