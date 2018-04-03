دباس الدوسري: الهلال في أسوأ مراحله حين يشبه النصر في عز تألقه

طلال الغامدي(صدى):

سخر الإعلامي دباس الدوسري ، من مستوى فريقي الهلال والنصر بعد الخروج من المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وقال ” الدوسري ” عبر حسابه في ” تويتر ” : تعرف أن الهلال في أسوأ مراحله حين يشبه النصر في عز تألقه – خروج من المجموعات – .