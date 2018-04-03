دباس الدوسري: الهلال في أسوأ مراحله حين يشبه النصر في عز تألقه
سخر الإعلامي دباس الدوسري ، من مستوى فريقي الهلال والنصر بعد الخروج من المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .
وقال ” الدوسري ” عبر حسابه في ” تويتر ” : تعرف أن الهلال في أسوأ مراحله حين يشبه النصر في عز تألقه – خروج من المجموعات – .
الواضح[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
الحقيقه اتمني من هذا النكره ان يشتري حفايظ بامبرز بدل حفايظ ابنائه الصغار هههههههههههه لانه مسكين النصر مسبب له عقد نفسيه لاتزول ابدا وكلما اوي الي فراشه وتذكر النصر واهداف مرعبهم ومطير النوم من عيونهم ماجد احمد عبدالله مشي بطنه اثناء النوم من دون ان يعلم هههههههههه فاذا استيقظ وراي النجاسه في فراشه اخذ حفائظ ابنائه ولكن حفائظ ابنائه اصبحت ليست من مقاسه فاصبح ياخذ حفائظ امراته ههههههههههههههههههههههههههههههه مسكين نتمني له الشفاء العاجل هههههههه الحقيقه الاسطوره العالميه ماجدونا مسبب له ازمه نفسيه لايرجي معها علاج ومسبب له جروح عميقه جدا لايصلح لها الكي ولاحتي الجراحه ههههه ماجد جعله ينبح مثل الكلب اجلكم الله من فوق وتحت ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه