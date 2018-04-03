” أركاد‎ ” تعلن 36 وظيفة شاغرة في الرياض والشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق مراقبة الجودة.

– مساعد مساح أراضي (عدد 9 وظائف).

– مشرف الإدارة.

– مسؤول العلاقات الحكومية (وظيفتين).

– مهندس تخطيط (وظيفتين).

– مساح كمي (عدد 3 وظائف).

– مراقب تكاليف.

– مفتش مراقبة جودة الطلاء (عدد 15 وظيفة).

– فني ميكانيكي ثالث (وظيفتين).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)