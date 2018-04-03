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أحمد الشمراني: الأهلي نادي النوايا الحسنة

أحمد الشمراني: الأهلي نادي النوايا الحسنة
نواف السالم(صدى):

هنأ الكاتب والناقد أحمد الشمراني ، الأهلي لفوزه على تراكتور الإيراني مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وقال ” الشمراني ” عبر حسابه في ” تويتر ” : مبرووك للوطن تأهل سفير الوطن . شكراً مهند شكراً مؤمن شكراً جماهير الاهلي…..!! القادم اجمل يانادي النوايا الحسنه….!! السبت موعد اخر .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 ساعة

كلام فاضي وعكس الحقائق وهل هذه الأمور من حسن النوايا
1- خطف اللاعب سعيد المولد بعد ما وقع للاتحاد بعقد رسمي
2- خطف محمد العويس وتسفيره خارج المملكة حتى ينتهي عقده
3- لاعبين الأهلي يصبحون سماسرة للاعبين المنتخب وبنفس المعسكر
4- اداريين الأهلي يذهبون لمعسكر المنتخب ويفاوضون اللاعبين ويدفعون رشاوي الخ …………

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