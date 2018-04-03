أحمد الشمراني: الأهلي نادي النوايا الحسنة

نواف السالم(صدى):

هنأ الكاتب والناقد أحمد الشمراني ، الأهلي لفوزه على تراكتور الإيراني مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وقال ” الشمراني ” عبر حسابه في ” تويتر ” : مبرووك للوطن تأهل سفير الوطن . شكراً مهند شكراً مؤمن شكراً جماهير الاهلي…..!! القادم اجمل يانادي النوايا الحسنه….!! السبت موعد اخر .