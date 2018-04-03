اعتقال مغربية بمطار واشنطن بعد العثور على فيديو جنسي لأطفال

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت قوات الأمن بمطار واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية ، القبض على سيدة مغربية كانت في طريقها إلى بلدها ، بعد إجراء تفتيش مفاجئ لجوالها .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد عثرت الشرطة في هاتف السيدة على فيديو جنسي من بطولة عدد من الأطفال الصغار ، وهو ما يعد جريمة تستحق العقاب ، بحسب القانون الأمريكي .

وظلت المغربية قيد الاعتقال ، بعدما رفضت المحكمة يوم أمس الإثنين إطلاق سراحها ، بالرغم من ادعائها أن الفيديو مرسل لها من تطبيق ” الواتساب ” .