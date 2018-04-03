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اعتقال مغربية بمطار واشنطن بعد العثور على فيديو جنسي لأطفال

اعتقال مغربية بمطار واشنطن بعد العثور على فيديو جنسي لأطفال
مليكة فؤاد(صدى):

ألقت قوات الأمن بمطار واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية ، القبض على سيدة مغربية كانت في طريقها إلى بلدها ، بعد إجراء تفتيش مفاجئ لجوالها .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد عثرت الشرطة في هاتف السيدة على فيديو جنسي من بطولة عدد من الأطفال الصغار ، وهو ما يعد جريمة تستحق العقاب ، بحسب القانون الأمريكي .

وظلت المغربية قيد الاعتقال ، بعدما رفضت المحكمة يوم أمس الإثنين إطلاق سراحها ، بالرغم من ادعائها أن الفيديو مرسل لها من تطبيق ” الواتساب ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45051 ] نشر منذ 17 دقيقة

اعوذ باالله من حالها ,,

,, وان كان كلامها صحيح ، ايش تبغين باالمشاهد الغير لائقه تحتفظين بها ..؟

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