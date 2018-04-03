آل الشيخ يمنح مكافأة 10 ألاف ريال لكل لاعب أهلاوي

ماجد الأشرم(صدى):

قدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة بالرياضة، مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب في النادي الأهلي بمناسبة تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2018.

وكان النادي الأهلي، قد تأهل اليوم الثلاثاء، إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره فريق تراكتور الإيراني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمسابقة القارية.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، وبقي تراكتور الإيراني في المركز الرابع والأخير للمجموعة بنقطتين .