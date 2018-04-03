بالفيديو والصور.. إصابة 5 طلاب وسائق شاحنة في حادث بنجران

راشد آل شريه(صدى):

أصيب 5 طلاب اليوم الثلاثاء، في حادث انزلاق شاحنة تجر تيدر نقل؛ محملاً بمواد بناء على طريق ” مغرّه ” الواقع في المرتفعات الشمالية الغربية لمدينة نجران.

واصطدمت الشاحنة بعد انزلاقها بأحد الأعمدة، ما أدى لانحرافها واصطدامها بحائط خرساني يحيط بأرض فضاء على جانب الطريق، ما تسبب في انقلاب الشاحنة، ونُقل علي أثرها سائقها للمستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة.

وكانت الشاحنة نازلة من قرية ” بئر عسكر ” الواقعة أعلى مرتفعات المدينة عندما وقع الحادث، الذي يُعد الثاني خلال هذا الأسبوع، بعدما توفي وأصيب 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشاحنة، ما أدى لاندلاع النيران بها.