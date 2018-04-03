بالفيديو.. خروج مظاهرات لعرب الأحواز تستنكر محرقة مقهى حي الثورة

طهران(صدى):

خروج مظاهرات غاضبة في الأحواز العربية المحتلة تستنكر المحرقة التى قام نظام إيران بافتعالها في حي الثورة.

وردد المشاركون هتافات ” الاحواز مـضيع شبانه ” ، في إشارة لحرق إيران ” لمقهى النوارس ” الذي كان يتواجد فيه عدد من المحتجين ضد سياسات طهران العنصرية، وراح ضحيته 11 شهيد وعشرات الجرحى

يذكر أن عرب الأحواز يعاني من تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية، بالإضافة إلى إدمان المخدرات وتلوث البيئة ومياه الشرب، وكذلك حرمانهم من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.