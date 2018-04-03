صحة الرياض توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع الادارة العامة للمرور

تصوير - بندر العصيمي(صدى):

وقعت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض اتفاقية شراكة مجتمعية مع الادارة العامة للمرور بالرياض وتهدف هذه الاتفاقية تعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية المرورية في المنشآت الصحية لعدد من مخالفي أنظمة المرور… وذلك انطلاقا من مبدأ تعزيز الشراكة المجتمعية بين الادارة العامة للمرور بمنطقة الرياض بوصفها مؤسسة أمنية تعنى بضبط الحركة المرورية والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والتي تعنى بتقديم خدمات صحية وتوعوية تثقيفية في جميع منشآتها ضمن الضوابط والانظمة المسموح بها والتي تحقق الاهداف النوعية والكمية المدروسة لخفض الحوادث المرورية واستهداف جميع الفئات العمرية وبخاصة الشريحة الاكبر من الشباب التي تطالها الحوادث.

ومثل المديرية العامة للشؤون الصحية سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري , فيما مثل الادارة العامة للمرور بمنطقة الرياض مدير عام الادارة العامة للمرور سعادة العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان.

وعبر أطراف هذه الاتفافية عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على دعمهم ورعايتهم المباشرة لكل ما من شأنه الرقي بالخدمات في شتى المجالات.

كما عبر مدير عام الشؤون الصحية عن شكره البالغ لسعادة مدير عام الادارة العامة للمرور بمنطقة الرياض ولسعادة مدير ادارة شعبة الحوادث العميد عبدالمحسن المناع ولكل من ساهم في انجاح هذه الشراكة.

كما اعرب سعادته عن امله في تحقيق كل ما تتطلع اليه وزارة الصحة وفق توجيهات ومتابعه معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعه وادارة المشاركة المجتمعية بمقام الوزارة للقيام بأعمال ذات أثر بالغ يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من اهداف وتوجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠.