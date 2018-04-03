بالفيديو.. الجزيرة الإماراتي يفوز على الغرافة القطري بأبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق الجزيرة الإماراتي، في الفوز على نظيره الغرافة القطري، بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

سجّل أهداف الجزيرة كل من البرازيلي روماريو ريكارد وعلي مبخوت ” هدفين ” في الدقائق 14 و69 و94، بينما أحرز هدفي الغرافة كل من أحمد علاء وويسلي شنايدر في الدقيقتين 28 و44.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الجزيرة الإماراتي إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 5 نقاط في المركز الثالث.