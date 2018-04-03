بالصور.. النصر يواصل تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة الفتح

نواف السالم(صدى):

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم ، تدريباته اليومية استعدادًا للقاء الفتح ، مساء يوم السبت المقبل بالإحساء ، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .

وبدأ التدريب باجتماع للمدرب مع اللاعبين ، ثم بتدريبات لياقية متنوعة ، ليقسم اللاعبين بعد ذلك إلى مجموعتين لعبوا مناورة تكتيكية تعتمد على اللعب من لمسة واحدة .

وطبق اللاعبون بعد ذلك ، عددًا من الجوانب الفنية ، والتي كان من بينها تدريبات على الكرات العرضية ، وعلى التسديد المباشر من خارج منطقة الجزاء .

واكتفى إبراهيم غالب بالجوانب اللياقية طوال التدريب ، وخضع حراس المرمى عبدالله العنزي ووليد عبدالله وحسين شيعان وصالح الوحيميد ، إلى التدريبات المكثفة .