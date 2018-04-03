” الكفاح القابضة ” تعلن وظائف شاغرة في الشرقية وجازان
أتاحت شركة الكفاح القابضة المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المنطقة الشرقية، وجازان .
وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– مهندس إنشائي فني.
– رئيس إدارة العقود.
– مهندس تخطيط.
– مدير العقود.
– مهندس المسح الكمي ” عدد 3 وظائف ” .
– مشغل برمجيات/ رسام ” وظيفتين ” .
– مراقب المستندات ” عدد 3 وظائف ” .
– مهندس تصميم إنشائي.
ولفتت الشركة ، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفيي ، بدءا من اليوم 3 أبريل وحتى 2 يونيو المقبل ، و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا ) .
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