” الكفاح القابضة ” تعلن وظائف شاغرة في الشرقية وجازان

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الكفاح القابضة المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المنطقة الشرقية، وجازان .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مهندس إنشائي فني.

– رئيس إدارة العقود.

– مهندس تخطيط.

– مدير العقود.

– مهندس المسح الكمي ” عدد 3 وظائف ” .

– مشغل برمجيات/ رسام ” وظيفتين ” .

– مراقب المستندات ” عدد 3 وظائف ” .

– مهندس تصميم إنشائي.

ولفتت الشركة ، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفيي ، بدءا من اليوم 3 أبريل وحتى 2 يونيو المقبل ، و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا ) .