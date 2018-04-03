علي القحطاني (صدى):

أعلنت مصادر إعلامية أنَّ شركة ” سناب شات ” تجري محادثات متقدمة لافتتاح مكتب في المملكة.

وقالت المصادر : بالإضافة إلى الافتتاح المحتمل للمكتب، تطور الشركة اتفاق محتوى مع مؤسسة مسك.

وأضافت : ستوفر هذه الشراكة ورش عمل ” سناب شات ” وتدريب للشباب السعودي على تطوير محتوى محلي للجماهير السعودية ” .

وتابعت: من شأن هذه الخطوة جعل سناب شات إحدى أوائل شركات وسائل الإعلام الاجتماعي الغربية التي تؤسس لوجود مادي داخل المملكة، كما ستوفر قدرًا من الاعتماد بالنسبة للسعوديين في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إجراء إصلاح اقتصادي يعتمد بشدة على تطوير قطاع التكنولوجيا المحلي.