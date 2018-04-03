الصحة: ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالجرب في مكة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالجرب إلى 619 حالة بمدارس مكة، حيث تمت السيطرة عليها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة للحد من زيادة انتشار مرض الجرب في مدارس مكة من خلال عمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه.

وأكدت الصحة أنه تم منح الحالات المشتبهه في المدار اجازة مرضية لحين شفائهم مع منحهم العلاج الازم وعمل تثقيف للطلاب والطالبات لتوعيتهم بأسباب المرض وطرق الوقاية منه.