بالفيديو.. رجل أعمال يلقى حتفه على المسرح بسبب رقصة

نيودلهي(صدى):

توفي رجل الأعمال الهندي فيشنو بيندي، البالغ 53 عامًا، بطريقة صادمة ومفاجئة، أثناء رقصه على خشبة المسرح في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بمنطقة أجرا الهندية.

ووفقًا لوسائل إعلامية أجنبية، فقد لقي الرجل حتفه، خلال حفل حاشد بالحضور، عندما تقدم أمام المنصة ليرقص أمام المدعوين، إلا أنه لم يمكث سوى ثوان معدودة حتى ظهر عليه التوتر والارتباك، ليسقط منهارًا على الأرض وسط ذهول ودهشة من الحاضرين، ليتم نقله إلى المستشفى ويتوفي بسبب توقف قلبه .

