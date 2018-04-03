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بالفيديو.. حلا الترك تبكي في مقابلة تليفزيونية

بالفيديو.. حلا الترك تبكي في مقابلة تليفزيونية
أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لبرومو حلقة الفنانة الشابة حلا الترك في برنامج ” أنت أون لاين ” التي ستٌعرض خلال ايام قليلة .

وظهرت حلا في الفيديو وهي تبكي ومقدم البرنامج يٌمارحها ” لو بكيتي راح ابكي ” فضحكت حلا فيما لم يظهر لما بكت .

وألقى مقدم البرنامج عدد من الأسئلة على حلا التي أجابت عليها قائلة ” ” حزينة أن المعجبين يتدخلون في حياتي الخاصة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 26 دقيقة

بشوف هيك…؟
ابك الماخوذه نست اصلها

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