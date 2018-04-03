بالفيديو.. حلا الترك تبكي في مقابلة تليفزيونية
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لبرومو حلقة الفنانة الشابة حلا الترك في برنامج ” أنت أون لاين ” التي ستٌعرض خلال ايام قليلة .
وظهرت حلا في الفيديو وهي تبكي ومقدم البرنامج يٌمارحها ” لو بكيتي راح ابكي ” فضحكت حلا فيما لم يظهر لما بكت .
وألقى مقدم البرنامج عدد من الأسئلة على حلا التي أجابت عليها قائلة ” ” حزينة أن المعجبين يتدخلون في حياتي الخاصة ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 26 دقيقة
بشوف هيك…؟
ابك الماخوذه نست اصلها