بالفيديو.. حلا الترك تبكي في مقابلة تليفزيونية

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لبرومو حلقة الفنانة الشابة حلا الترك في برنامج ” أنت أون لاين ” التي ستٌعرض خلال ايام قليلة .

وظهرت حلا في الفيديو وهي تبكي ومقدم البرنامج يٌمارحها ” لو بكيتي راح ابكي ” فضحكت حلا فيما لم يظهر لما بكت .

وألقى مقدم البرنامج عدد من الأسئلة على حلا التي أجابت عليها قائلة ” ” حزينة أن المعجبين يتدخلون في حياتي الخاصة ” .