بالفيديو.. مقعد سيارة رينج روفر على طراز مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات

نورة الشهري (صدى):

كشفت ” لاند روفر ” ، النقاب عن سيارتها الجديدة ” رينج روفر ” ذات الدفع الرباعي لعام 2018، المزودة بعدد هائل من الكماليات، والتي تتضمن نسخة جديدة من مكونات البنزين الكهربائية الرائدة في سياراتها.

وتشمل ميزات الراحة مقاعد ساخنة وباردة، بالإضافة إلى مساند الذراع والقدم والساق الدافئة. ويمكن التحكم في جميع وظائف المقعد عن طريق التطبيق الذكي، سواء داخل أو خارج السيارة.وهناك أيضا نظام ترفيهي جديد.

وتضم اثنين من شاشات اللمس عالية الوضوح 10 بوصة بالمقاعد الخلفية.