بالفيديو.. الاهلي يتأهل للدور المقبل من البطولة الآسيوية

ماجد الأشرم(صدى):

تمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره تراكتور الإيراني ، خلال لقاء مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .

وسدد للراقي هدف الفوز الأول ، اللاعب مهند عسيري ، خلال الدقيقة الـ 49 من عمر الشوط الثاني في المباراة ، ويلحقه هدف آخر لمؤمن زكريا في الدقيقة الـ 92 من نهاية المباراة ، ليتأهل الفريق ويخرج تراكتور من البطولة .