بالفيديو.. الاهلي يتأهل للدور المقبل من البطولة الآسيوية
تمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره تراكتور الإيراني ، خلال لقاء مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا .
وسدد للراقي هدف الفوز الأول ، اللاعب مهند عسيري ، خلال الدقيقة الـ 49 من عمر الشوط الثاني في المباراة ، ويلحقه هدف آخر لمؤمن زكريا في الدقيقة الـ 92 من نهاية المباراة ، ليتأهل الفريق ويخرج تراكتور من البطولة .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8217 ] نشر منذ 47 دقيقة
مبروك للوطن تأهل سفير الوطن💚☺
القرشي[ عدد التعليقات: 2194 ] نشر منذ 43 دقيقة
برغم كل الظروف إللي واجهها هذا النادي إلا انه تغلب عليها وتأهل لدور الـــ 16 في البطولة الأسيوية
مبروووووووووووووووك يا راقين على هذا الإنتصار وتأهلكم للدور الثاني وعقبال البطولة يارب ومبرووووك
للوطن وللجماهير السعودية تواجد نادي سعودي يمثلها في المرحلة القادمة .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماشاء الله،،
1000 مبروك لفريق القلعة، والامة الأهلا وية.
ماوكلي[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 27 دقيقة
مبروووووك يستاهل البطل عقبال الدوري إذا فكه الله من اللجان الفاشله التحكيم والمنشطات