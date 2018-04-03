النيابة العامة: عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة على ضرورة عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه أوفي الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية ويلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات الإيذاء.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالة الإيذاء عليه فيجب عليه المحافظة على سريتها ، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه .