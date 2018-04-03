أجويرو يغيب عن مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، الإسبانى بيب جوارديولا، عن غياب المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، عن فريقه في مواجهة ليفربول غدا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب ” إنفيلد ” .

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إن أجويرو لا يزال يعاني من آلام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأرجنتينى، قبل مواجهة إيطاليا الودية وأنه غير جاهز للمشاركة أمام ” الريدز ” .

ويلتقي السيتي مع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي يقدم موسما رائعا مع ” الريدز ” ، حيث يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.