” سدافكو ” تعلن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ” سدافكو ” ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة في جدة .

وأشارت الشركة، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مدير العمليات.

– محاسب مستودع.

– مهندس صيانة.

– مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موقع.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

– مهندس موقع.

ولفتت ، إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 3 أبريل ويستمر حتى 2 يونيو الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .