” سدافكو ” تعلن وظائف شاغرة في جدة
أتاحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ” سدافكو ” ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة في جدة .
وأشارت الشركة، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– مدير العمليات.
– محاسب مستودع.
– مهندس صيانة.
– مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات موقع.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهربائي.
– مسؤول أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
– مهندس موقع.
ولفتت ، إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 3 أبريل ويستمر حتى 2 يونيو الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .
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