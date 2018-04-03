تلميذان يغتصبان زميلهما داخل مدرسة

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت إحدى المدارس الإبتدائية بمدينة تيزنيت المغربية، واقعة ماساوية حيث أقدم تلميذان يبلغان من العمر 12 عاماً، على اغتصاب تلميذ آخر بالصف الثالث الابتدائي، يصغرهما بثلاث سنوات، وقت الاستراحة داخل المدرسة .

وكانت تقدمت اسرة الطفل المغتصب ببلاغ للشرطة المغربية، تفيد بتعرض طفلها للاغتصاب على يد أثنين من التلاميذ داخل المدرسة، ما أثار رعبه وتوقف عن الذهاب إلى المدرسة.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وتم ضبط التلميذان اللذان أعترفا بواقعة الاعتداء على الطفل داخل المدرسة.

وبعرضهما على المحكمة قضت بإحالتهما إلى سجن الأحداث .