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ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة بجدة

ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة بجدة
إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة وشرطة المحافظة عن ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بوجود ذلك.
وتم إحالة البلاغ لقسم البحث الجنائي بمحافظة جدة، وبعد التنسيق والمتابعة من الجهة المختصة تم القبض على المخالفين متلبسين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 57 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل في من يحرضون علي هذه الاشياء

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 54 دقيقة

اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله

[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 40 دقيقة

نفسي اعرف , ليه مايذكرون جنسية اللي يقيض عليهم ؟ ليه يذكرون كلمة وافد ؟
لوانه سعودي ذكرو حتى سيرته الذاتيه ,,,

[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 30 دقيقة

أغلب الأجانب …جابو معهم كل بلاء فمتى الفكاك…؟
… المشكله لماذا نرى الأستقواء على الآسيويين فقط… بينما ان هناك جنسيات عربيه معروفه بالتري للي… يسرحون ويمرحون

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 21 دقيقة

يارب سترك وعفوك ولطفك ورضاك.
اللهم آمين.

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