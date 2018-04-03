ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة بجدة
أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة وشرطة المحافظة عن ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بوجود ذلك.
وتم إحالة البلاغ لقسم البحث الجنائي بمحافظة جدة، وبعد التنسيق والمتابعة من الجهة المختصة تم القبض على المخالفين متلبسين.
خديجه[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 57 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في من يحرضون علي هذه الاشياء
ماجد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 54 دقيقة
اتقوا يوما ترجعون فيه الي الله
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 40 دقيقة
نفسي اعرف , ليه مايذكرون جنسية اللي يقيض عليهم ؟ ليه يذكرون كلمة وافد ؟
لوانه سعودي ذكرو حتى سيرته الذاتيه ,,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 30 دقيقة
أغلب الأجانب …جابو معهم كل بلاء فمتى الفكاك…؟
… المشكله لماذا نرى الأستقواء على الآسيويين فقط… بينما ان هناك جنسيات عربيه معروفه بالتري للي… يسرحون ويمرحون
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 21 دقيقة
يارب سترك وعفوك ولطفك ورضاك.
اللهم آمين.