ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة بجدة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة وشرطة المحافظة عن ضبط وافدين في وكر لممارسة الرذيلة، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بوجود ذلك.

وتم إحالة البلاغ لقسم البحث الجنائي بمحافظة جدة، وبعد التنسيق والمتابعة من الجهة المختصة تم القبض على المخالفين متلبسين.