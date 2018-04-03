مايا دياب: فضل شاكر إرهابي

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فضل شاكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج ” فضل شاكر إرهابي ” وعلقت عليه ” وقح بصراحة ” .

يأتي ذلك بعد ظهور فضل شاكر ببرنامج من ثلاث حلقات عبر قناة لبنانية ، تحت عنوان ” حكاية طويلة ” ، ولاقى البرنامج والمحطة هجوما عنيفا لمنع عرض حلقات فضل شاكر، ثم تصدر هاشتاج ” فضل شاكر إرهابي ” الترند في لبنان .

يشار إلى أن مايا دياب أطلقت قبل عدة أيام حملة لمساعدة المشردين في الشوارع، من خلال الغناء وجمع الأموال والتبرعات لهم.