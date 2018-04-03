مايا دياب: فضل شاكر إرهابي
هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فضل شاكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج ” فضل شاكر إرهابي ” وعلقت عليه ” وقح بصراحة ” .
يأتي ذلك بعد ظهور فضل شاكر ببرنامج من ثلاث حلقات عبر قناة لبنانية ، تحت عنوان ” حكاية طويلة ” ، ولاقى البرنامج والمحطة هجوما عنيفا لمنع عرض حلقات فضل شاكر، ثم تصدر هاشتاج ” فضل شاكر إرهابي ” الترند في لبنان .
يشار إلى أن مايا دياب أطلقت قبل عدة أيام حملة لمساعدة المشردين في الشوارع، من خلال الغناء وجمع الأموال والتبرعات لهم.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 2 ساعتين
طالما الموضوع بصراحه…
وإنتي يا مايا دياب.. زباء ما يطفيك غير القير دفرنس فرند شليويح
عبدالرحمن علي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبة حكومة لبنان ما اعدموه ارهابي