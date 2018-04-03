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مايا دياب: فضل شاكر إرهابي

مايا دياب: فضل شاكر إرهابي
أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فضل شاكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج ” فضل شاكر إرهابي ” وعلقت عليه ” وقح بصراحة ” .

يأتي ذلك بعد ظهور فضل شاكر ببرنامج من ثلاث حلقات عبر قناة لبنانية ، تحت عنوان ” حكاية طويلة ” ، ولاقى البرنامج والمحطة هجوما عنيفا لمنع عرض حلقات فضل شاكر، ثم تصدر هاشتاج ” فضل شاكر إرهابي ” الترند في لبنان .

يشار إلى أن مايا دياب أطلقت قبل عدة أيام حملة لمساعدة المشردين في الشوارع، من خلال الغناء وجمع الأموال والتبرعات لهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 2 ساعتين

طالما الموضوع بصراحه…
وإنتي يا مايا دياب.. زباء ما يطفيك غير القير دفرنس فرند شليويح

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين

غريبة حكومة لبنان ما اعدموه ارهابي

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