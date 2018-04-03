حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

نايف السالم(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ، ومناطق القصيم وحائل والجوف وتبوك والرياض ، وأجزاء من الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ، وذلك يوم غد الأربعاء .

وأوضحت ، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، تنشط لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض .