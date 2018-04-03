بالفيديو.. عروس تصفع زوجها في طقوس غريبة
أظهر مقطع فيديو موقف طريف لعروسين من المغرب العربي وهما يلتقطان صورة خاصة.
وقامت العروس وبشكل مفاجئ بصفع العريس والذي بدأ عليه قبوله بالأمر الواقع، حيث أنها عادات لم يتعرف عليها بعد المجتمع العربي والخليج على وجه الخصوص.
فهد[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
يخرب حريشك شنو ها العادات
مغابش[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي ياوجهي
اشغلونا الخرفان اللي يقولو خذ مغربية
اثاريهم اخذوا المعلوم
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش هادا كيف استمر هالزواج
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش مارد عليها الضرب ولا مايبي😂😂
طلال[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجعلون مرأة تضرب رجل 😠
محمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان يكسر لها ايديها
ابو طيف[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب ما تجي ها العادات ابدا ع الخليج ولا الوطن العربي
ناصر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله شكله يخشاها😂😂
خلود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
شنو هاد😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العروسة فارضة بشخصيتها 😂😂
الحربي[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، لَا و يوزّع إبتسامات 😂😂😂 يافرحة أمك فِيك 😂😂😂 يالخايب✍🏻✍🏻✍🏻
هَذَا الهدر الخبل ⬅️ مع بَالِغ الأسى والحزن يا قرّاء صحيفة صدى الإلكترونية 😂 محسوب علَى مَعْشَر الرجال 😂
وفِي نَفْس الوقتِ ؛ هَذَا الدرويش 😂 هُو مَن سهل ومهّد الطّريق 👣👣👣 للنساء في كافّة أقطار الدّول
العربيّة للمطالبة بنزع الولاية من الرجال و التمكين من القوامة وخُلِع الرجال 💍 وفسخ النكاح 😂😂
لذَلك هَذِه العينة الخبيثة ؛ يَجِب الحجر عليها صحيّا وعزلها تماماً عَن المُجتمعات الإسلامية والعربيّة ،
حتّى لاتندثر وتنقرض ⬅️ الرجولة ➡️ كإنقراض الديناصورات 🐉 وتنقلب المفاهيم الإجتماعية 👨🏻👩🏼
رأسا علَى عقِب 😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
?[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالله هذا صفع هههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16507 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه بسيط
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 52 دقيقة
واضح السبب..
الماخوذ خروف يجتر.. وتباه يوقف
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9389 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههه. طــــيب بالــــرفاة وألطــــراقات .😅😊😂😄😅😁.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9389 ] نشر منذ 40 دقيقة
*****😍* بَـــــس ألصـــراَحــه ألمــاخـــوذَه مـــــــــوزززززه *😍*****
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذي ماتسمى صفعة بمعنى الصفع.
هنا تندرج في مسمى ضرب الحبيب،،وضرب الحبيب مثل أكل الزبيب.
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2420 ] نشر منذ 9 دقائق
هههههه ماهو عادات ولاشي الضربه جت بحب لتنبيه بوقف العلك فقط لاغير
😅