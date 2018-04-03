بالفيديو.. عروس تصفع زوجها في طقوس غريبة

منه كرم(صدى):

أظهر مقطع فيديو موقف طريف لعروسين من المغرب العربي وهما يلتقطان صورة خاصة.

وقامت العروس وبشكل مفاجئ بصفع العريس والذي بدأ عليه قبوله بالأمر الواقع، حيث أنها عادات لم يتعرف عليها بعد المجتمع العربي والخليج على وجه الخصوص.