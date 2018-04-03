الحوثيون يعذبون المختطفين حتى الشلل باليمن

فهمي محمد(صدى):

دعت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الثلاثاء، إلى سرعة التدخل لإنقاذ المختطفين داخل سجون ميليشيا الحوثي الإيرانية، من التعذيب الذي أفقد العشرات منهم عن الحركة.

وقال بيان صادر عن الرابطة، إن عائلة المختطف عبدالعزيز الحكمي ” تفاجأت به مقعدا على كرسي متحرك عندما زارته، أمس الاثنين، داخل سجن الأمن السياسي.

وأضافت الرابطة في بيانها، أنها تضع هذه المعاناة بين يدي المبعوث الأممي والمنظمات الدولية والمحلية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر، وكل إنسان في هذا العالم، داعية في الوقت ذاته إلى إنقاذ حياة وصحة الحكمي وتمكينه من حقوقه الإنسانية والقانونية كاملة.

واختطفت ميليشيا الحوثي، الصيدلي الحكمي في نوفمبر من العام 2016 من مقر عمله في إحدى صيدليات العاصمة صنعاء.

ويذكر أن الحكمي هو أحد المختطفين الـ ” 36 ” الذين يخضعون للمحاكمة في سجون الحوثيين منذُ أكثر من عام وصفتها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالباطلة والهزلية.