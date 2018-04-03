بالصور.. عسير تعرض 24 فرصة استثمارية سياحية في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

محمد بن طحيطح(صدى):

تعرض منطقة عسير أكثر من ٢٤ فرص استثمارية سياحية عبر جناج مجلس التنمية السياحية المشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حاليا بمركز الرياض الدولي للمعارض.

ويأتي في مقدمة تلك الفرص مشروع الواجهة البحرية الذي تسابق أمانة المنطقة الزمن لإنجازه، إضافة إلى ١٨ مشروعا كبرى تصب لمصلحة تطوير البنية التحتية السياحية عملت عليها الأمانة بمساندة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وهي:

مشروع سما أبها، مراكز معلومات سياحية بمنطقة عسير، مشروع تطوير قلعة شمسان الأثرية في أبها، مدينة للشباب بالحبلة، تطوير منتزه طور آل يزيد، مشروع مدينة التسوق العالمية بالمطار، منتجع القحمة السياحي، تطوير جزيرة كدنبل، مشروع تطوير وسط بيشة، المنتزه الصحراوي في الصايرة ببيشة، حوطة مطوية الأثرية ببيشة، مشروع تطوير وسط النماص، تطوير مشروع منتزه جبل مرير بالنماص، تطوير منتزه الأمير سلطان بن سلمان بالنماص، مشروع تطوير قرية آل عليان بالنماص، تطوير منتزه سد بني عمر، تطوير منتزه شفا بني عمر، تطوير منتزه شيبانة ببلقرن.

إضافة إلى ذلك؛ تعرض المنطقة ٥ فرص مشاريع لمواقع تملكها الأمانة أعدت هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة دراستها عبر مكاتب استشارية عالمية، وهي: منتجع شاطئي على البحر الأحمر، مركز الرياضات المائية، سوق ذو طراز تراثي، مركز السياحة الاستشفائية والمخيم الصيفي، الممشى المعلق.

في حين، أبدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة استعدادها لاستقبال طلب تمويل أي فرصة استثمارية عبر مبادرة برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بعد مطابقة شروط البرنامج الموضوعة.

يشار إلى أن المشاركين في جناح مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، هم: فرع الهيئة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمانة المنطقة، وكالة تهامة للسفر والسياحة، فندق مشارف، فندق بيات، فندق أزد، فندق السلام.

ويقدم شركاء المجلس عدد من الهدايا لزوار الجناح بصفة يومية، حيث يقدم فندق أزد هديتين عبارة عن إقامة ليلتين في جناح ملكي لليلة واحدة للشخصين شامل الإفطار، وفندق مشارف ٤ هدايا تتضمن ليلة واحدة شاملة الإفطار، وفندق قصر السلام ٥ هدايا عبارة عن إقامة ليلتين شامل الإفطار، وفندق بيات هديتين تشمل إقامة لشخصين شاملة وجبة العشاء، ووكالة تهامة للسفر والسياحة تذكرتين سفر.

بدوره، شدد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة على، أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية يوجه بتكثيف المشاركة في المعارض والملتقيات التي تسوق للمنطقة وفرصها الاستثمارية وتجذب المستثمرين، وكذلك تقديم كل التسهيلات والدعم الممكن للمستثمرين للنهوض بالبنية التحتية السياحية، مشيرا إلى أن المنطقة تملك فرصا استثمارية مميزة ومحفزة للمستثمرين للاستثمار قياسا بالعوائد المتوقعة منها، وتوفر الدراسات من مكاتب استشارية عالمية لجميع الفرص.

