طفلة تصاب بالسرطان فتظهر أعراضه على توأهما المطابق

نورة الشهري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، أخذت تقاسم التوائم للمشاعر والأفكار مٌنحنى مختلف وجديد في حالة التوأم المتطابق ” صوفي وميغان ووكر ، 11 عاماً ” .

فرغم أن الفتاتين متطابقتان في كل شئ حتى درجات المدرسة ، إلا أن ظهور أعراض المرض على ” ميغان ” وتدهور صحتها أقلق الأسرة خاصة وأنه بالكشف عليها تبين أنها تٌعاني من شئ ، ولكن بعد الكشف عن شقيقتها التوأم ” صوفي ” خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ، تبين إصابتها بالسرطان .

حيث أنه بالكشف عليها تم العثور على ” ورم ويلمز ” في كلية صوفي ، وهو الورم الكلوي الخبيث الأكثر شيوعا لدى الأطفال، وفي حين كانت ميغان تواجه أعراض المرض، كان الورم في كلية صوفي قد نما إلى حجم كبير.

ولكن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفسير علمي واضح لظهور أعراض مرض ما على أحد التوائم فيما يكون الطرف الثاني هو المصاب به فعليا.