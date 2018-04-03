بالصور.. نفسية أبها وهيئة الرياضة تفعل رياضة المشي بالمستشفى

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها، الأستاذ منصور بن علي آل مزهر ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير الأستاذ معتق بن جرمان فعالية تعزيز رياضة المشي لدى نزلاء المستشفى، بحضور المساعدين ومدراء الإدارات بنفسية أبها ومسؤول الأنشطة بمكتب هيئة الرياضة بعسير، حيث انطلقت هذه المبادرة المجتمعية برياضة المشي بالتعاون مع هيئة الرياضة من خلال مسيرة رياضة المشي داخل أروقة المستشفى بهدف تعزيز رياضة المشي لدى المرضى .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع مشيراً بأن هذه الفعالية تأتي في إطار المشاركة المجتمعية ما بين صحة المنطقة ومكتب هيئة الرياضة بعسير .

وأضاف آل شايع، شملت هذه الفعالية حفل خطابي بُدئ بالقران الكريم ثم ألقى المشرف على المستشفى منصور بن علي آل مزهر كلمة أكد من خلالها على أهمية الأنشطة الرياضية وفي مقدمتها رياضة المشي لما في ذلك من فائدة نفسية وجسمانية للإنسان وإظهار المشاعر الوجدانية الإيجابية لديه وتعزيز الثقة بالنفس وتحسين النظرة العامة للذات إلى جانب تخفيف التوتر النفسي والاكتئاب والابتعاد عن الأفكار السلبية التي تغدي القلق والاكتئاب.

وفي نهاية الكلمة ثمن آل مزهر جهود مدير عام الشئون الصحية بالمنقطة لما يحظى به المستشفى من دعم ومتابعة للمبادرات المجتمعية، كما أثنى على هيئة الرياضة مع صحة المنطقة، ثم ألقى مدير مكتب هيئة الرياضة بعسير معتق بن جرمان كلمة عبر فيها عن شكر وتقديره لمستشفى الصحة النفسية على تبني هذه المبادرة مؤكداً بأنها ستكون باكورة تعاون مستمر ما بين هيئة الرياضة بالمنطقة والمستشفى وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين ونزلاء المستشفى من قبل هيئة الرياضة بحضور مسؤولي المستشفى .