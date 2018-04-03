بالفيديو.. النائب العام يؤكد على مكافحة قضايا الفساد

نايف السالم(صدى):

قال النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الحملة على مكافحة الفساد التي قادتها النيابة العامة بأمر خادم الحرمين الشريفين بدأت في الظهور، وانعكست إيجابياتها على جميع مرافق الدولة.

وأضاف في حديث لقناة ” الإخبارية ” أن النيابة العامة تعمل في الوقت الحالي على حصر القضايا والانتهاء منها، مؤكداً أن الشارع السعودي سيسمع قريباً ما يسره.

وتابع أن النيابة ستواصل عملها في معالجة هذا الملف بعد الانتهاء من حصر القضايا بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بملف مكافحة الفساد.