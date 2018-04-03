الأمن العام يحذر المواطنين من التقلبات الجوية

نايف السالم(صدى):

وجه الأمن العام، تحذيرًا من التقلبات الجوية والظروف المناخية، داعيًا المواطنين والمسافرين لأخذ الحيطة.

وأوضح الأمن العام عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه نظراً لما تشهده معظم الطرق بمنطقة مكة المكرمة من تقلبات جوية وظروف مناخية مختلفة فإن القوات الخاصة لأمن الطرق تود من المسافرين الكرام أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى منطقة المدينة المنورة.