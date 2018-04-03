شاهد.. مشجع يصنع الحلوى العمانية بشعار الأهلي

ماجد محمد(صدى):

حرص مشجع عماني على تقديم هدية تحفيزية للأهلي ، لتشجيعه على الفوز خلال لقاء اليوم الثلاثاء ، أمام تراكتور الإيراني .

وأظهرت الصورة التي وثقها المشجع ، نوع من الحلوى العمانية الشهيرة ، والتي قام برسم شعار الأهلي عليها ، وعلق قائلًا ” من ولاية صحار العمانية إلى مدينة العين الإماراتية لعيون الاهلي السعودي .. وبالطبع الحلوى العمانية بشعار الملكي ” .

يذكر أن الراقي يلعب مساء اليوم الثلاثاء ، أمام تراكتور الإيراني ، ضمن مواجهات المرحلة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا .