بالفيديو.. مذيع إماراتي يتصالح مع مواطن بعد انفعاله عليه على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام المذيع الإماراتي يعقوب العوضي بالاعتذار لمواطن في عجمان بدولة الإمارات إثر انفعاله عليه على الهواء ببرنامج إذاعي بعد شكواه من ضيق الحال.

وظهر في المقطع المذيع يعقوب العوضي وهو يقبّل رأس المواطن علي راشد المزروعي، اعتذارا عمّا بدر منه اتجاهه أثناء اتصاله بالبرنامج وهو يشتكي من ضعف الراتب وارتفاع الأسعار.

ووجّه ولي عهد عجمان الشيخ عمار النعيمي بإيقاف المذيع الإماراتي لما بدر منه تجاه المواطن وشكواه، فيما أصدر نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم توجيها بالتواصل مع المواطن وتدبير مورد مالي يتيح له حياة كريمة.